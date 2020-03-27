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Kayserispor'da bir idari personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.03.2020 12:18 | Son Güncelleme

Kayserispor'da bir idari personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor'da bir idari personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan koronavirüs (Kovid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Kayserispor 25 Mart'ta teknik ekip ve oyunculara Kovid-19 testi yapıldığını duyurmuştu.

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Hes Kablo Kayserispor pozitif yeni tip koronavirüs (Kovid- 19)

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