Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi 8 hafta sürdü

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ile yollarını ayıran Rumen teknik adam Dan Petrescu'nun Kayseri serüveni 8 hafta sürdü.

Bu sezon Kayseri temsilcisinin sözleşme imzaladığı üçüncü teknik direktör olan Petrescu, takımın başında çıktığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Hes Kablo Kayserispor, Petrescu yönetimindeki maçlarda 6 gol atarken, kalesinde 9 gole engel olamadı.

Rumen çalıştırıcı, 44 gün önce (10 Ocak) büyük umutlarla başına geçtiği Kayserispor'dan karşılıklı anlaşarak ayrıldı.

- Takım yeniden Uğur Kulaksız'a emanet

Dan Petrescu'nun ardından takımın emanet edildiği yardımcı antrenör Uğur Kulaksız, bu sezon sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 2 maçta 2 galibiyet alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Kulüpte sezona gençlik geliştirme sorumlusu olarak başlayan Uğur Kulaksız, teknik direktör Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından takımın başında sahada yer aldı.

Kulaksız yönetiminde ligde 2 maça çıkan Kayseri ekibi, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u, sahasında da Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Uğur Kulaksız, Dan Petrescu'nun ekibinde de yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

