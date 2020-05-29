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Kayserispor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.05.2020 20:27 | Son Güncelleme

Kayserispor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürüyor

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından 12 Haziran'da Fenerbahçe maçı ile yeniden başlayacağı lig mücadelesi öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde 3 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde çalıştı.

Antrenmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.

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