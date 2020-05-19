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Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.05.2020 12:50 | Son Güncelleme

Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında 3 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde çalıştı.

İdmanda, ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Kayserispor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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