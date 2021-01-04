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Kayserispor’da iç saha kabusu

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.01.2021 17:08 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, sahasında galibiyete hasret kaldı.Ligin 16.

Kayserispor’da iç saha kabusu

Hes Kablo Kayserispor, sahasında galibiyete hasret kaldı.
Ligin 16. haftasında Kadir Has Stadı’nda oynanan maçta Beşiktaş’a yenilen Sarı Kırmızılılar, sahasındaki galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Kayserispor, bu sezon Süper Lig’deki tek iç saha galibiyetini 1.haftada 1-0’lık skorla Kasımpaşa karşısında almıştı.
Sarı-Kırmızılılar, bu sezon sahasında çıktığı 7 iç saha maçından 5 mağlubiyet, 2 beraberlikle ayrıldı. Hes Kablo Kayserispor bu sezon sahasında oynadığı Erzurumspor, Hatayspor, Sivasspor, Konyaspor ve Beşiktaş maçlarını kaybederken Karagümrük ve Trabzonspor maçlarından da beraberlikle ayrıldı. Kayserispor’un bu sezon sahasında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:
1.Hafta Kayserispor 1-0 Kasımpaşa (G)
3.Hafta Kayserispor 1-3 Erzurumspor (M)
5.Hafta Kayserispor 1-3 Sivasspor (M)
7.Hafta Kayserispor 0-1 Hatayspor (M)
10.Hafta Kayserispor 0-0 Karagümrük (B)
12.Hafta Kayserispor 0-0 Trabzonspor (B)
14.Hafta Kayserispor 1-2 Konyaspor (M)
16.Hafta Kayserispor 0-2 Beşiktaş (M)

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