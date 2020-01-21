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  4. Kayserispor'da kaleci Silviu Lung, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Kayserispor'da kaleci Silviu Lung, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 21.01.2020 12:32 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung'un 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kayserispor'da kaleci Silviu Lung, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşma öncesinde kadrodan çıkarılan Lung'un parmak kemiğinde çatlak tespit edildiği belirtildi.

Antrenmanda ikili mücadele sırasında Lung'un sol el 5. parmak kemiğinde çatlak meydana geldiğinin aktarıldığı açıklamada, 30 yaşındaki Rumen file bekçisinin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Futbol Hes Kablo Kayserispor sakatlık Silviu Lung süper lig

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