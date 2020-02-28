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Kayserispor’da kapılar kapandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.02.2020 15:36 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, ligin 24.haftasında kendi evinde oynayacağı Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını basına ve taraftara kapalı olarak sürdürüyor.Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele eden Hes Kablo Kayserispor 24.haftada oynayacağı Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde sürdürüyor.Kadir Has Tesislerinde Hırvat teknik adam Robert Prosinecki yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Hes Kablo Kayserispor, ligin 24.haftasında kendi evinde oynayacağı Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını basına ve taraftara kapalı olarak sürdürüyor.
Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele eden Hes Kablo Kayserispor 24.haftada oynayacağı Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde sürdürüyor.
Kadir Has Tesislerinde Hırvat teknik adam Robert Prosinecki yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından yapılan pas, istasyon ve dar alanda taktiksel çift kale maç ile antrenman sona erdi. Kaleciler Silviu Lung, İsmail Çipe, Eray İşcan ve Doğan Alemdar kaleci antrenörü Boban Bojkovic yönetiminde çalıştı. Sakatlığını atlatan Ömer Uzun ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Hes Kablo Kayserispor, Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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