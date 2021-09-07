Kayserispor'da Kevin Luckassen, Rumen kulübü Sepsi'ye kiralandı

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü, Hollandalı futbolcu Kevin Luckassen'i Romanya 1. Lig ekiplerinden Sepsi OSK Sfantu Gheorghe'ye kiraladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki santrforun sezon sonuna kadar Sepsi OSK Sfantu Gheorghe'ye kiralandığı belirtildi.



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