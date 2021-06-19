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Kayserispor'da olağan genel kurul 26 Haziran'a ertelendi

19.06.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor'da olağan genel kurul 26 Haziran'a ertelendi

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'da olağan genel kurul, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 26 Haziran'a ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadı.

Genel kurul, 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

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