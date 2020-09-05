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Kayserispor’da Pedro şoku

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.09.2020 09:52 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’da Pedro Henrique şoku yaşanıyor.

Kayserispor’da Pedro şoku

Hes Kablo Kayserispor’da Pedro Henrique şoku yaşanıyor. Pedro Henrique sakatlandı.
Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu için çalışmalarını sürdüren ve ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor’da Pedro Henrique’den kötü haber var.
Geride kalan sezon takımın en formda futbolcusu olan ve takımın en skorer ismi olan Pedro Henrique sakatlandı. Brezilyalı futbolcu, ligin ilk haftasında Kadir Has Stadı’nda oynanacak Kasımpaşa maçında takımındaki yerini alamayacak.
Sol bacağında 2.derecede kas yırtığı olan Pedro Henrique’nin Alanyaspor maçında da oynamasına zor gözle bakılıyor. Brezilyalı futbolcu, ligin 3.haftasında Kayseri’de oynanacak Erzurumspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

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