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Kayserispor’da video konferans ile antrenman

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.04.2020 09:13 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor U17 takımı, çalışmalarını video konferans sistemi ile sürdürüyor.Spor Toto Gelişim Elit Akademi A Grubunda orta sıralarda yer alan Hes Kablo Kayserispor U17 takımı korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen müsabakaların ardından çalışmalarını evde Teknik Direktör Yusuf Bayraktar nezaretinde video konferans sisteminde devam ediyor.38 puanla 9.

Kayserispor’da video konferans ile antrenman

Hes Kablo Kayserispor U17 takımı, çalışmalarını video konferans sistemi ile sürdürüyor.
Spor Toto Gelişim Elit Akademi A Grubunda orta sıralarda yer alan Hes Kablo Kayserispor U17 takımı korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen müsabakaların ardından çalışmalarını evde Teknik Direktör Yusuf Bayraktar nezaretinde video konferans sisteminde devam ediyor.
38 puanla 9. sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar ligde kalan son 9 hafta öncesi çalışmalarını sürdürürken konferans sistemi ile yapılan bu antrenman büyük beğeni kazandı.
Hes Kablo Kayserispor U17 takımı Teknik Direktörü Yusuf Bayraktar, “Antrenmanımız dinamik ısınma, core antrenman life kinetik çalışmalar ve soğuma olarak dört bölümden yaklaşık 70 dakika sürüyor. Amacımız sporcularımızı fiziksel ve mental olarak hazır tutup birlikteliğimizi devam ettirmek” dedi.

Kayserispor’da video konferans ile antrenman

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