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  4. Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.01.2020 09:15 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un kadrosuna kattığı 6 futbolcunun forma numaraları belli oldu.Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçına Cumartesi günü Alanya deplasmanında çıkacak olan Hes Kablo Kayserispor’da yeni transferlerin lisans işlemleri tamamlandı.

Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Hes Kablo Kayserispor’un kadrosuna kattığı 6 futbolcunun forma numaraları belli oldu.
Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçına Cumartesi günü Alanya deplasmanında çıkacak olan Hes Kablo Kayserispor’da yeni transferlerin lisans işlemleri tamamlandı. Takıma yeni katılan 6 futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği de belli oldu.
Hes Kablo Kayserispor bünyesine katılan 6 futbolcunun forma numaraları şöyle:
Zoran Kvrzic : 18
Muris Mesanovic : 21
Oğuzhan Çapar : 44
Enver Cenk Şahin : 70
Gustavo Campanharo : 88
Mario Situm : 92

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