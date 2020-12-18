YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor’dan ayrılan Hasan Hüseyin: "Başarılar diliyorum"

Kayserispor’dan ayrılan Hasan Hüseyin: "Başarılar diliyorum"

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.12.2020 09:33 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’dan ayrılan Hasan Hüseyin Acar, veda mesajı yayınlayarak takım arkadaşlarına ve başkana teşekkür etti.Hes Kablo Kayserispor’dan ayrılan Hasan Hüseyin Acar, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından veda mesajı yayınladı.

Kayserispor’dan ayrılan Hasan Hüseyin: "Başarılar diliyorum"

Hes Kablo Kayserispor’dan ayrılan Hasan Hüseyin Acar, veda mesajı yayınlayarak takım arkadaşlarına ve başkana teşekkür etti.
Hes Kablo Kayserispor’dan ayrılan Hasan Hüseyin Acar, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından veda mesajı yayınladı. Bu sezon takım kaptanı olan ancak Aybaba’nın gelmesinden sonra takım kaptanlığı elinden alınan ve Antalyaspor maçı öncesinde yapılan görüşme ile sözleşmesinin feshedilmesi kararı alınan Hasan Hüseyin Acar, "İki buçuk yıldır formasını gururla giydiğim Kayserispor ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulüp çalışanlarına, hocalarımıza, takım arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ediyor, kalan maçlarda başarılar diliyorum. Ayrıca yaşanan tüm zorluklar karşısında her zaman yanımızda olup, desteğini gösteren başkanımız Berna Gözbaşı’na ve temsilcim Cenk Melih Yazıcı’ya çok teşekkür ederim" dedi.
Hes Kablo Kayserispor’a 3 sezon önce transfer edilen Hasan Hüseyin Acar, 7 Türkiye Kupası, 48 Süper Lig maçında sarı kırmızılı formayı giydi. 4 bin 145 dakika oyunda kalan Hasan Hüseyin Acar 7 gol attı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 18 Aralık Cuma

İmsak
06:15
Sabah
07:44
Öğle
12:40
İkindi
15:05
Akşam
17:25
Yatsı
18:49

Kayseri Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cuma

Derya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekinci Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karabulut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kardeşler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.