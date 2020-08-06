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Kayserispor’dan teşekkür mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.08.2020 12:42 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, resmi internet sitesinden teşekkür mesajı yayımladı.Hes Kablo Kayserispor Kulübü yaptığı paylaşımda, “Kayserimizin ortak değeri, en önemli markası Kayserispor’umuzun başarısı ve hak ettiği Süper Lig’de kalması için başkandan, teknik yönetime, futbolcusundan, malzemecisine herkes yıllarca hatıralarda kalan bir mücadele verirken, bu süreçte mücadelemize büyük destek veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri Milletvekilimiz, Kayserispor’umuzun 20 yıla yakın emekçisi Onursal Balkanı Mehmet Özhaseki başta olmak üzere katkılarını esirgemeyen ve Kayseri’de birlik, beraberlik ruhuna örnek bir dayanışma gösteren tüm milletvekillerine; her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye başkanımız Memduh Büyükkılıç ile tüm belediye başkanlarımıza ve ana sponsorumuz Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’e sonsuz teşekkür ediyoruz.

Kayserispor’dan teşekkür mesajı

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, resmi internet sitesinden teşekkür mesajı yayımladı.
Hes Kablo Kayserispor Kulübü yaptığı paylaşımda, “Kayserimizin ortak değeri, en önemli markası Kayserispor’umuzun başarısı ve hak ettiği Süper Lig’de kalması için başkandan, teknik yönetime, futbolcusundan, malzemecisine herkes yıllarca hatıralarda kalan bir mücadele verirken, bu süreçte mücadelemize büyük destek veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri Milletvekilimiz, Kayserispor’umuzun 20 yıla yakın emekçisi Onursal Balkanı Mehmet Özhaseki başta olmak üzere katkılarını esirgemeyen ve Kayseri’de birlik, beraberlik ruhuna örnek bir dayanışma gösteren tüm milletvekillerine; her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye başkanımız Memduh Büyükkılıç ile tüm belediye başkanlarımıza ve ana sponsorumuz Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’e sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu bütünleşmenin önümüzdeki sezonlarda da devamının özlenen büyük Kayserispor’u tekrar büyük taraftarlarımızla buluşturacağına yürekten inanıyoruz” denildi.

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Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
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Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Güçlü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Dilek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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