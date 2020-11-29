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Kayserispor’dan Vefa Paketi

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.11.2020 09:28 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor kulübü tarafından hazırlanan Vefa Paketi satışa sunuldu.Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor takımında Yönetim Kurulu, kulübe ekonomik katkı sağlaması adına hazırladığı Vefa Paketini satışa sundu.

Hes Kablo Kayserispor kulübü tarafından hazırlanan Vefa Paketi satışa sunuldu.
Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor takımında Yönetim Kurulu, kulübe ekonomik katkı sağlaması adına hazırladığı Vefa Paketini satışa sundu. Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz’ün bizzat ilgilendiği Kayserispor Vefa Paketi, sanayici ve işadamlarının desteğine sunuldu.
Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kampanyanın ilk gününde işadamı ve Kayserispor eski yöneticisi Hacı Ömer Okuducu’ya, işadamı Gültekin Soydan’a, işadamı Bekir Tuğrul’a ve Ahmet Kürtüncü’ye Kayserispor Vefa paketi verdi. İşadamları vefa paketinden birer adet alırken, Kayserispor eski yöneticisi Hacı Ömer Okuducu ise iki adet alarak destek verdi.
Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, içerisinde bir adet izohips Kayserispor forması, 3 adet atkı, 1 adet çocuk forması, 5 adet maske ve 1 adet rozet olan Kayserispor Vefa Paketi için sanayici ve işadamlarına destek çağrısında bulundu. Tokgöz, "Kayserispor’un borcunu bitirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Bu şehir bizim, bu takım hepimizin. Tüm Kayserililerin ve Kayserispor sevdalılarının desteğini bekliyoruz" dedi.

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