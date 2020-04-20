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Kayserisporlu Bernard Mensah, "Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum"

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.04.2020 18:02 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Ganalı orta saha futbolcusu Bernard Mensah, "Her futbolcu gibi benim de bazı hedeflerim ve hayallerim var.

Kayserisporlu Bernard Mensah, "Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum"

Hes Kablo Kayserispor’un Ganalı orta saha futbolcusu Bernard Mensah, "Her futbolcu gibi benim de bazı hedeflerim ve hayallerim var. Bir gün Şampiyonlar Ligi’nde oynayan bir takımda, Avrupa arenasında oynamak istiyorum" dedi.
Covid19 salgını nedeniyle futbola ara verilmesinden ötürü en sevdiği işini yapamamaktan sıkıntı duyan Bernard Mensah, "Süreç gerçekten çok zor ve sıkıcı. Ancak sağlığımız için tedbirlere uymak zorundayız. Bende tedbirlere uyuyorum ve zamanını evde geçiyorum. Sürekli evdeyim. Ailemle ve çocuklarımla vakit geçiyorum. Haftada en az 3-4 kez antrenman yapmaya çalışıyorum. Fit kalmak için elimden geleni yapıyorum" dedi.
Kayseri’yi ve Kayserispor’u seviyorum. Kayseri’de iyi günler geçiriyorum. Kayserispor’da kalmak benim için güzel bir şey. Ancak her futbolcu gibi benim de bazı hedeflerim ve hayallerim var. Şampiyonlar Ligi’nde oynayan, üst düzeyde bir takımda futbol oynamak isterim. Avrupa arenasında olmak beni daha mutlu eder. O yüzden Kayserispor’dan kalmak benim için ne kadar iyi olsa da hedeflerimi de hayallerimi de düşünüyorum" diye konuştu.
Ligin ikinci yarısında daha olumlu bir futbol oynadıklarını söyleyen Mensah, "Son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet var. Sadece Kasımpaşa’ya kaybettik. Bu performans bile bizim ne kadar iyiye gittiğimizi gösteriyor. Futbola yeniden döndükten sonra bu performansımızı devam ettireceğimize ve kümede kalacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.
Ganalı futbolcu, İstanbul ile Kayseri kıyaslamasını da yaptı. Bernard Mensah, "İstanbul milyonların yaşadığı büyük bir şehir. İstanbul’da trafik ve insanların çok çok fazla olması bazen sizi futbola olan konsantre olmanızı kesebiliyor. Gerçekten trafik buna çevre kirliği diyebilir buna çok fazla insanın yaşaması. Bazen bu yorucu olabiliyor. Kayseri’de böyle bir durum yok. 10 dakikada evden tesise gidebiliyorum. İstediğim zaman dışarıda yemek yiyebilirim. İnsanları bir şekilde tanımaya başlıyorsunuz ama İstanbul’da tanımak çok zor. Kayseri’de insanlar ile daha samimi bir iletişiminiz oluyor ve insanların takımı ne kadar sahiplendiğini görüyorsunuz. Futbol için Kayseri çok güzel bir şehir. Sadece futbola odaklanabiliyorsunuz" cümleleri kurdu.

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