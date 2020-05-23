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Kayserisporlu Cristian Sapunaru: "8 hafta için umutluyuz"

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.05.2020 16:14 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor takımının stoperi Cristian Sapunaru, 8 haftayı en iyi şekilde geçirmek istediklerini söyledi.Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor’da gözler ligde oynanacak son 8 maçta.

Kayserisporlu Cristian Sapunaru: "8 hafta için umutluyuz"

Hes Kablo Kayserispor takımının stoperi Cristian Sapunaru, 8 haftayı en iyi şekilde geçirmek istediklerini söyledi.
Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor’da gözler ligde oynanacak son 8 maçta. Devre arasında Denizlispor’dan takıma katılan ve oynadığı 6 maçta başarılı bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu Cristian Sapunaru çalışkanlığı ile takdir topluyor. Takımın en çalışkan isimlerinden birisi olan 36 yaşındaki futbolcu, "çok iyi bir döneme girmişken yaşanan virüs salgınından ötürü futbola uzak kaldık. Son 8 hafta için çalışmalara başladık. Antrenmanlardaki hırslı çalışmalar, kalan 8 maçımız için umutlandırıyor. En iyi şekilde bu süreci geçirmek istiyoruz. Her maçımızı kazanmak için oynayacağız. Kayserispor’u hep birlikte elele vererek ligde tutacağız. Takım arkadaşlarımızla birlikte biz buna inandık” dedi.

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