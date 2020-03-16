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Kayserisporlu Hasan Hüseyin: “Hedefimize ulaşacağız”

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.03.2020 09:28 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin Acar, kümede kalmayı başaracaklarını söyledi.Hasan Hüseyin, 2-1 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamasında; “Tam bir savaş vardı sahada.

Kayserisporlu Hasan Hüseyin: “Hedefimize ulaşacağız”

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin Acar, kümede kalmayı başaracaklarını söyledi.
Hasan Hüseyin, 2-1 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamasında; “Tam bir savaş vardı sahada. Yenilsek havlu atardık ama buna izin vermedik. Maçı kazanmak için elimizden geleni yaptık. 2-0 yaptık. 3-0 yapsaydık çok farklı olurdu. Buna rağmen güzel maç oldu. Çok iyi bir galibiyet aldık. Umarım böyle devam ederiz. Önümüzde kazanacağımız maçlar var. Alacağımız puanlar var. Kayserispor’u kümede tutacağız” yorumu yaptı.

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