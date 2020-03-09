YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserisporlu Mario Situm:

Kayserisporlu Mario Situm:

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.03.2020 09:00 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Hırvat futbolcusu Situm, Kasımpaşa maçında çok şanssız olduklarını söyledi.Süper Lig’in 25.haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Hes Kablo Kayserispor’da yüzler gülmüyor.

Kayserisporlu Mario Situm:

Hes Kablo Kayserispor’un Hırvat futbolcusu Situm, Kasımpaşa maçında çok şanssız olduklarını söyledi.
Süper Lig’in 25.haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Hes Kablo Kayserispor’da yüzler gülmüyor. Sarı Kırmızılı takımın Hırvat futbolcusu Mario Sutim, çok şanssız bir maç oynadıklarını ifade etti. Mario Situm, "Maça çok şanssız başladık. Kalemize gelen ilk 3 top gol oldu. Ardından toparlamaya çalıştık. Golü de bulduk ama skoru lehimize çeviremedik. Kasımpaşa karşısında puanla ayrılsaydık bizim için çok önemli bir adım olacaktı bunu başaramadık. Ama çalışmaya devam" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksim'de yarım günde topladığı para pes dedirttiTaksim'de yarım günde topladığı para pes dedirtti
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Jandarma kadın astsubaylar fotoğraf sergisi açtı

Jandarma kadın astsubaylar fotoğraf sergisi açtı

Kadınlar pembe yerine siyah kurdele ile alanlarda

Kadınlar pembe yerine siyah kurdele ile alanlarda

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
05:30
Sabah
06:51
Öğle
12:54
İkindi
16:10
Akşam
18:46
Yatsı
20:02

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Emek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor ile Göztepe 12.kez karşılaşacak

Kayserispor ile Göztepe 12.kez karşılaşacak

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz Oldu

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz Oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.