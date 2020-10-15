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Kayserisporlu Ömer ameliyat oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.10.2020 13:08 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un genç futbolcusu Ömer Uzun ameliyat oldu.Hes Kablo Kayserispor’un 20 yaşındaki forveti Ömer Uzun, menüsküs ameliyatı oldu.

Kayserisporlu Ömer ameliyat oldu

Hes Kablo Kayserispor’un genç futbolcusu Ömer Uzun ameliyat oldu.
Hes Kablo Kayserispor’un 20 yaşındaki forveti Ömer Uzun, menüsküs ameliyatı oldu. Yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak olan futbolcu ile ilgili sarı kırmızılı kulüp de açıklama yaptı.
Hes Kablo Kayserispor kulübü, Ömer Uzun ile ilgili olarak "Sporcumuz Ömer Uzun’un sağ dizindeki dış menüsküs yırtığı 14.10.2020 tarihinde artroskopik olarak onarılmıştır. Ömer Uzun’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" cümleleri paylaştı.

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