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Kayserisporlu Pedro Henrique: "Daha iyi olacağız"

24.01.2021 18:27 | Son Güncelleme:
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Kayserisporlu Pedro Henrique: "Daha iyi olacağız"

Hes Kablo Kayserispor’un golcü ismi Pedro Henrique daha iyi olacaklarını söyledi.Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe deplasmanından puan veya puanlarla dönmek istiyor.

Hes Kablo Kayserispor’un golcü ismi Pedro Henrique daha iyi olacaklarını söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe deplasmanından puan veya puanlarla dönmek istiyor. Hazırlıklarını galibiyet üzerine yapan sarı kırmızılılarda moraller yerinde. Takımın en golcü ismi olan Pedro Henrique, İstanbul’dan iyi bir netice ile döneceklerine inandıklarını söyledi.
Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, yarın oynanacak maçta iyi futbol ve iyi bir netice alacaklarını ifade ediyor. Bu sezon 4 gol atarak takımın en golcü oyuncusu konumunda olan Pedro Henrique, "Son haftalarda aldığımız sonuçlar ile çıkışa geçtik. Bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Kayseri ve Kayserispor’u çok seviyorum" dedi.

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