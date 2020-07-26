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Kayserisporlu Yasir Subaşı:

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.07.2020 14:47 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un defans futbolcusu Karahan Yasir Subaşı, “Tartışılan pozisyonlar sayesinde mağlup ayrılıyor ve küme düşüyoruz.

Kayserisporlu Yasir Subaşı:

Hes Kablo Kayserispor’un defans futbolcusu Karahan Yasir Subaşı, “Tartışılan pozisyonlar sayesinde mağlup ayrılıyor ve küme düşüyoruz. Gerçekten çok üzücü. Diyecek bir şey bulamıyorum” dedi.
Süper Lige veda eden Hes Kablo Kayserispor’da moraller bozuk. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Trabzonspor’a 2-1 mağlup olarak 2019-2020 sezonunda Süper Lige veda eden Sarı-Kırmızılı takımda maç sonrası üzüntü hakimdi. Takımın sol bek oyuncusu Yasir subaşı da, küme düştükleri için üzgün olduğunu söyledi.
Sezon başında Fenerbahçe’den transfer edilen ve bu sezon ortaya koyduğu başarılı performans ile dikkat çeken Karahan Yasir Subaşı, "Bugün sahaya kazanmak için çıktık. Çünkü bu son şansımızdı. Kazanıp, rakiplerimizin de puan kaybetmesini beklememiz gerekiyordu. Kenardan duyduk, onlar da puan kaybettiler. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bence yaptığımızı da düşünüyorum ama sizler de göreceksiniz. Çok konuşulacak pozisyonlar var. Ben pozisyona bakıyorum gol olmuş pozisyon ama hiç VAR’a bile gidilmiyor. Bu skoru hak etmedik ve kazanmalıydık" dedi.
Yasir subaşı, "Kümede kalmayı başaramadık. Çok üzgünüz. Korona virüs de araya girdi. 1 yıldır antrenman yapıyoruz, emek veriyoruz. İlk yarı çok kötü bir devre geçirdik ama ikinci yarı toparlandık. Transferlerle birlikte güzel bir hava yakaladık ve iyi mücadele ettik. Gerek yönetim gerek oyuncular gerçekten çok iyi mücadele ortaya koyup çok iyi puanlar topladık. Kazanamaz denilen maçları kazandık. Gerçekten çok üzgünüz. Tartışılan pozisyonlar sayesinde mağlup ayrılıyor ve küme düşüyoruz. Gerçekten çok üzücü. Diyecek bir şey bulamıyorum" cümleleri kurdu.

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