Kayserisporlu yönetici Demirer: "Kupanın en büyük adaylarından biri de biziz"

İSTANBUL (AA) - Kayserispor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Semra Demirer, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğun önemli adaylarından olduklarını söyledi.

Semra Demirer, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve Fenerbahçe ile eşleştikleri Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını anlatan Demirer, "Güzide rakibimiz Fenerbahçe köklü bir kulüp. Biz de öyleyiz. Bu kupanın en büyük adaylarından biri de biziz. Fırsat eşitliğinin tüm liglere, futbolculara sağlandığı kupada tüm takımlara başarılar diliyorum. Biz de emin adımlarla gidiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Adaletli düdüklerin çalınacağı maçlar diliyorum. Bu kupa her birimiz için çok önemli. Kayserispor da kupayı müzesine götürmek, Avrupa kupalarında yer almak ister." diye konuştu.

Semra Demirer, İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle çok üzgün olduklarını da dile getirerek, "Bugün içim yanarak geldim. Ahmet Çalık'ı Allah cennetinde misafir etsin. Böyle genç yetenekler kolay kazanılmıyor ama kolay kaybediliyor. Kurallara lütfen uyalım. Fair-play kurallarına da yaşam kurallarına da uyalım. Konyaspor ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

