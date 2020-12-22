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Kayserispor’un 6 haftalık maç programı belli oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.12.2020 11:40 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, önümüzdeki 6 haftada oynayacağı maçların günleri ve saatleri belli oldu.Süper Lig’de 10 puanı bulunan Hes Kablo Kayserispor’un önümüzdeki 6 haftada oynayacağı maçların günleri ve saatleri belli oldu.

Kayserispor’un 6 haftalık maç programı belli oldu

Hes Kablo Kayserispor, önümüzdeki 6 haftada oynayacağı maçların günleri ve saatleri belli oldu.
Süper Lig’de 10 puanı bulunan Hes Kablo Kayserispor’un önümüzdeki 6 haftada oynayacağı maçların günleri ve saatleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sarı kırmızılı kulübün 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta maçlarının günlerini ve saatlerini açıkladı. Sarı kırmızılılar 16. haftada Beşiktaş ile, 17.haftada Denizlispor ile, 18. haftada Malatyaspor ile, 19. haftada Gaziantep ile , 20. haftada Medipol Başakşehir ve 21. haftada Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Hes Kablo Kayserispor, 6 haftalık programda 1 maçını Pazar, 3 maçını Cumartesi, 1 maçını Salı ve 1 maçını da Pazartesi günü oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Hes Kablo Kayserispor’un 6 haftalık müsabaka trafiği şöyle:
16.Hafta
Kayserispor-Beşiktaş
3 Ocak 2021 Pazar / 19.00
Kadir Has Stadı
17.Hafta
Denizlispor-Kayserispor
6 Ocak 2021 Cumartesi / 13.30
Denizli Atatürk Stadı
18.Hafta
Kayserispor-Malatyaspor
9 Ocak 2021 Cumartesi / 16.00
Kadir Has Stadı
19.Hafta
Gaziantep FK-Kayserispor
16 Ocak 2021 Cumartesi / 16.00
Kolyon Stadı
20.Hafta
Kayserispor-Başakşehir
19 Ocak 2021 Salı / 16.00
Kadir Has Stadı
21.Hafta
Fenerbahçe-Kayserispor
25 Ocak 2020 Pazartesi /19.00
Ülker Stadı

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Kocasinan
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Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Göktaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aydınlıkevler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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