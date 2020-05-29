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Kayserispor’un alt yapısı Melikgazi’de yetişecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.05.2020 11:30 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Kayserispor’un alt yapısı Melikgazi’de yetişecek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayserispor’un alt yapısına futbolcu yetiştirmek için belediyeye ait olan Erciyesspor’un eski tesislerinde sporcuları eğiterek Kayserispor’a futbolcu yetiştireceklerini söyledi.
Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve teknik ekibi, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret ederek birlikte yapılacak çalışmalar için istişare toplantısı yaptı.
Gençleri internet ve sosyal medya ortamlarından uzaklaştırıp spora yönlendirmek için çalışmalar başlattıklarını vurgulayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve teknik ekibi belediyemizde ağırladık. Kayserispor Kayserimizin en önemli değeri. Bugünlerde Kayserispor biraz sıkıntılı günler geçiriyor. Buda bizleri çok üzüyor. Ama Kayserispor bu tür badireleri her zaman atlatmıştır. İnşallah Süper Lig’de yeniden yer alacak. Kayserispor bu şehrin takımı. Biz elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Alt yapı ile ilgili Berna Hanım ile yaptığımız çalışmada Melikgazi Belediyesi olarak farklı projeler tasarladık. İnşallah Kayserispor’un alt yapısını güçlendirmek istiyoruz. Gençleri spora yönlendirmek, çok fazla zaman geçirdikleri internet ortamından biraz uzaklaştırıp sporla uğraşmalarını sağlamak istiyoruz. Belediyemize ait olan Erciyesspor’un eski tesisinde altyapı ile ilgili güzel çalışmalarımız olacak. Bunlar netleşince kamuoyu ile de paylaşacağız” dedi.
Kayserispor’un alt yapısına Melikgazi Belediyesi’nin desteği ile futbolcu yetiştireceklerini söyleyen Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı şunları söyledi:
“Kayserispor’u zor bir durumda devraldık. Lig’te kalması için inanılmaz bir mücadele veriyoruz. Kayserispor’un geleceğinin kurtuluşunu alt yapı olarak görüyoruz. Sağ olsun Palancıoğlu Başkanımız biz talep etmeden destek olacağını söylemişti. Şehrin spor kulübünün yaşaması için herkesin destek olması lazım. Bu zor günleri atlatıp kendi alt yapısından kendi futbolcumuzu yetiştiren bir zemin hazırlamak istiyoruz. Bu kapsamda destekleri için Melikgazi Belediyemize teşekkür ediyorum.”

Kayserispor’un alt yapısı Melikgazi’de yetişecek

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