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Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.10.2020 09:05 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt, Kayserispor’un kötü gidişi ile ilgili değerlendirme yaptı.Süper Lig’de 5 hafta sonrasında 2 galibiyet alıp 6 punda kalan, son oynadığı maçta sahasında Sivasspor’a farklı mağlup olan Hes Kablo Kayserispor’da sular durulmuyor.

Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"

Hes Kablo Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt, Kayserispor’un kötü gidişi ile ilgili değerlendirme yaptı.
Süper Lig’de 5 hafta sonrasında 2 galibiyet alıp 6 punda kalan, son oynadığı maçta sahasında Sivasspor’a farklı mağlup olan Hes Kablo Kayserispor’da sular durulmuyor. Kayserispor taraftarı, sergilenen futbol ve alınan kötü sonuçtan ötürü Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı ile Teknik Direktör Bayram Bektaş’ı eleştiri yağmuruna tutarken eski futbolcu Levent Kurt da, Sivasspor maçı sonrası sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bir açıklama yaptı.
Levent Kurt, Sivasspor maçı sonrasında; "Bu kadar transfer ile takım kuramıyorsanız bırakın bu işi. Kayserispor stajyerlik yapacağınız bir kulüp değil. Berna başkanı yanlış yönlendirenler, başta Bülent Bölükbaşı. Transfer dediniz alın size transfer. Sonuç sıfır. Menajerin elde kalmış adamlarını alıp transfer yapılmaz. İskeleti koruyup dört beş tane elit adam alsaydınız şimdi oturup keyif ile maç seyrederdik. Siz sorumluları Allah’a havale ediyorum" cümleleri kurdu.

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