Kayserispor’un ilk golü Zoran’dan

Hes Kablo Kayserispor’un yeni sezondaki ilk golünü Zoran Kvrzic attı.

Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor’da sezonun ilk golünü Zoran Kvrzic kaydetti. Geçen sezonun devre arasında transfer edilen Boşnak futbolcu, ligin ilk hafta maçında golle buluştu.

Geçen sezon ligde Kayserispor formasını 10 kez giymesine rağmen gol atamayan 32 yaşındaki Zoran Kvrzic, ilk hafta maçının 2. dakikasında sağ ayağı ile hem takımının hem kendisinin ilk golünü kaydetti. Zoran’ın attığı bu gol Hes Kablo Kayserispor’a ilk haftada 3 puanı kazandırdı.

