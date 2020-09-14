YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor’un ilk golü Zoran’dan

Kayserispor’un ilk golü Zoran’dan

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.09.2020 09:07 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un yeni sezondaki ilk golünü Zoran Kvrzic attı.Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor’da sezonun ilk golünü Zoran Kvrzic kaydetti.

Kayserispor’un ilk golü Zoran’dan

Hes Kablo Kayserispor’un yeni sezondaki ilk golünü Zoran Kvrzic attı.
Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor’da sezonun ilk golünü Zoran Kvrzic kaydetti. Geçen sezonun devre arasında transfer edilen Boşnak futbolcu, ligin ilk hafta maçında golle buluştu.
Geçen sezon ligde Kayserispor formasını 10 kez giymesine rağmen gol atamayan 32 yaşındaki Zoran Kvrzic, ilk hafta maçının 2. dakikasında sağ ayağı ile hem takımının hem kendisinin ilk golünü kaydetti. Zoran’ın attığı bu gol Hes Kablo Kayserispor’a ilk haftada 3 puanı kazandırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız... Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız...
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Huzura kavuşan Çemikare Yaylası'nda bal üretiyorlar
Huzura kavuşan Çemikare Yaylası'nda bal üretiyorlar
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Bozkurt’a çiçekle karşılama yapıldı
Bozkurt’a çiçekle karşılama yapıldı
Edremit’te ev yangını yangını
Edremit’te ev yangını yangını

Kayseri Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
04:48
Sabah
06:12
Öğle
12:39
İkindi
16:10
Akşam
18:56
Yatsı
20:13

Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Trabzonlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Şenkaya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor’dan 10 numara transfer
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.