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Kayserispor’un itirazı reddedildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.12.2020 10:08 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor kulübünün Aaron Lennon’un kırmızı kartının iptali ile ilgili TFF’ye yaptığı başvuru kabul edilmedi.Kayserispor-Konyaspor maçının 64.dakikasında hakem Ali Palabıyık tarafından ikinci sarı kart neticesinde kırmızı kart görüp oyun dışı kalan Aaron Lennon’un cezası iptal olmadı.

Kayserispor’un itirazı reddedildi

Hes Kablo Kayserispor kulübünün Aaron Lennon’un kırmızı kartının iptali ile ilgili TFF’ye yaptığı başvuru kabul edilmedi.
Kayserispor-Konyaspor maçının 64.dakikasında hakem Ali Palabıyık tarafından ikinci sarı kart neticesinde kırmızı kart görüp oyun dışı kalan Aaron Lennon’un cezası iptal olmadı. Medipol Başakşehir futbolcusu Rafael’in Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartın PFDK tarafından iptal edilmesi üzerine Kayserispor kulübünün de Lennon için yaptığı başvuru kabul görmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 26 Aralık 2020 tarih, 34 sayılı ve Hes Kablo Kayserispor Kulübünün başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında Aaron Justin Lennon’un görmüş olduğu 2. sarı kartın ve devamında gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebi incelendi. Futbol Disiplin Talimatının 86/3. maddesinde Disiplin Kurullarının, hakemin saha içerisindeki futbolculara ilişkin disiplin uygulamalarını (sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarını) ve sonuçlarını ancak şahısta hata hallerinde ortadan kaldırabileceği hükmü yer almakta olup, bu hüküm ile Kurulumuza sadece şahısta hata halini düzeltme yetkisi tanınmıştır. Futbol Disiplin Talimatının 86/2. maddesi uyarınca diğer hallerde hakem kararları bağlayıcıdır. bu doğrultuda Hes Kablo Kayserispor Kulübü sporcusu Aaron Justin Lennon hakkında, somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine karar verilmiştir" denildi.

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