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Kayserispor’un VAR isyanı

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.12.2020 08:55 | Son Güncelleme

Antalyaspor deplasmanında mağlup olan Hes Kablo Kayserispor’da VAR kararları isyan ettirdi.Süper Lig’in 13.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2 golle kaybeden Hes Kablo Kayserispor’da üzüntü ve isyan var.Müsabakanın ikinci yarısında 2 gol bulan ancak hakem Ümit Öztürk’ün VAR incelemesi sonrasında golleri geçerli sayılmayan ve maçtan mağlup ayrılan Hes Kablo Kayserispor’da hakem kararlarına itiraz oluştu.Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, maç sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Hakem hataları sistematikleşti!

Kayserispor’un VAR isyanı

Antalyaspor deplasmanında mağlup olan Hes Kablo Kayserispor’da VAR kararları isyan ettirdi.
Süper Lig’in 13.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2 golle kaybeden Hes Kablo Kayserispor’da üzüntü ve isyan var.
Müsabakanın ikinci yarısında 2 gol bulan ancak hakem Ümit Öztürk’ün VAR incelemesi sonrasında golleri geçerli sayılmayan ve maçtan mağlup ayrılan Hes Kablo Kayserispor’da hakem kararlarına itiraz oluştu.
Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, maç sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Hakem hataları sistematikleşti! İşi gollerimizin iptallerine kadar götürdüler! Kayserispor uçuruma itiliyor! VAR hata yapmayın diye var! Mahvetmeniz için değil" diyerek tepkisini dile getirdi.

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