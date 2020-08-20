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Kayserispor’un yabancıları geldi

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.08.2020 09:21 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un sözleşmesi devam eden tüm yabancı oyuncuları kampa katıldı.Süper Lig 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor’un tüm yabancı oyuncuları kampa katıldı.

Kayserispor’un yabancıları geldi

Hes Kablo Kayserispor’un sözleşmesi devam eden tüm yabancı oyuncuları kampa katıldı.
Süper Lig 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor’un tüm yabancı oyuncuları kampa katıldı. Son olarak Pedro Henrique’nin de tatilini tamamlayıp takıma katılması ile çalışmalar daha da hız kazandı.
Hes Kablo Kayserispor’da Miguel Lopes, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Mario Situm, Ben Rienstra, Pedro Henrique, yeniden anlaşmaya varılan Cristian Sapunaru ve kaleci Silviu Lung takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.
Sözleşmesi sona eren Aymen Abdennour, Dja Djedje, Artem Kravets, Muris Mesanovic, Diego Angelo kiralık gönderilen Bernard Mensah ile Anthony Uzodimma’nın takımdan ayrılan isimler oldu.

Kayserispor’un yabancıları geldi

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