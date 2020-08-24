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Kayserispor’un yeni sezon formaları

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.08.2020 08:50 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı.Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunda kısıtlı bütçe ile başarı çıtasını yüksek tutmak isteyen Hes Kablo Kayserispor, yeni sezonda 4 çeşit forma giyecek.Dinamik siyah forma, Erciyes silüet motifli kırmızı forma, Erciyes izohips temalı sarı forma ve klasik çubuklu forma kamuoyuna tanıtıldı.

Hes Kablo Kayserispor’un yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı.
Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunda kısıtlı bütçe ile başarı çıtasını yüksek tutmak isteyen Hes Kablo Kayserispor, yeni sezonda 4 çeşit forma giyecek.
Dinamik siyah forma, Erciyes silüet motifli kırmızı forma, Erciyes izohips temalı sarı forma ve klasik çubuklu forma kamuoyuna tanıtıldı. Hes Kablo Kayserispor’un yeni formalarının tanıtımında kaleci Lung ve Emre Demir de bulundu.
Hes Kablo Kayserispor taraftarları, yeni sezon formalarını beğendi.

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