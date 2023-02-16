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Kayseri'ye gelen 9 bin depremzede yurtlara yerleştirildi

16.02.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı kentlerden gelen yaklaşık 9 bin depremzede, Kayseri'deki yurtlarda misafir ediliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, depremzedelerin yoğun şekilde Kayseri'ye giriş yaptıklarını söyledi.

Depremzedeleri Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ağırladıklarını dile getiren Kabakcı, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yaklaşık 9 bin depremzedeyi yurtlarımıza aldık. Gelir gelmez barınma ihtiyaçlarını hızlı şekilde gideriyoruz. Dinlenmeleri için odalarına alıyoruz. Profesyonel bir şekilde karşılıyoruz. Akabinde 3 öğün yemekleri ve bizim oralarda oluşturduğumuz sosyal marketlerimiz var. Tüm malzemeleri kendilerine sunabiliyoruz."

Kabakcı, doğum günü, oyun, resim ve tiyatro gibi etkinliklerle çocukların ve ailelerinin acılarını ve travmalarını hafifletmek için mücadele verdiklerini anlattı.

Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile üniversitelerde psikologlardan destek aldıklarını vurgulayan Kabakcı, hizmetleri sunmaya devam edeceklerini aktardı.

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