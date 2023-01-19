Kayseri'ye havacılık ve uzay lisesi açılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hayırsever Mehmet Altun'un desteğiyle kente havacılık ve uzay lisesi kazandıracaklarını bildirdi.

Eskişehir'deki havacılık lisesini, TEİ, TAİ, Alp Havacılık ve birçok tesisi gezerek projeye son halini verdiklerini belirten Palancıoğlu, lisenin istihdama katkı sağlayacağını vurguladı.

Havacılık ve uzay konusunda Kayseri'yi merkez yapacaklarını kaydeden Palancıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Burasının fen lisesi müfredatında, İngilizce hazırlık da olmasını istiyoruz. Dolayısıyla havacılık konusunda ses getirecek çok büyük proje olacak. 25 bin metrekarede hangarlarıyla, uçak bakımlarının ve tamirlerinin, parça üretimlerinin çocuklara gençlerimize öğretileceği bir merkez olacak. Üniversitedeki fakültemizin de savunma ve uzayla ilgili birimlerinin burada çeşitli atölye faaliyetlerine katılacağı, özellikle Milli Savunma Bakanlığından burada eğitim, staj ve diğer destekleri alacağımız ve iş garantili bir yer olacak.

Proje ihaleye hazır durumda. İnşallah yapacağımız protokollerle Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve diğer ilgililerle buranın temelini Kayseri'ye yakışır şekilde atacağız. Selçuk Bayraktar ve T3 Vakfı başta olmak üzere TAİ, TEİ, TUSAŞ, Alp Havacılık gibi sivilde ya da kamuda olan tüm firmalara buradan personel yetişecek. Türkiye'nin geleceğine hitap eden 'Türkiye Yüzyılını' oluşturacak gençlerin yetiştiği ve ülkemizin yüz akı olacak bir lise olacak inşallah."​​​​​

