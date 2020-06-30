YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri’ye iki yeni okul daha

Kayseri’ye iki yeni okul daha

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.06.2020 18:14 | Son Güncelleme

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kocasinan ilçesine yapılacak olan 24 derslikli ilkokul ile Talas ilçesine yapılacak olan 32 derslikli ilkokulunun yapına ilişkin protokolü imzaladı.Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine Vali Şehmus Günaydın’ın yanı sıra Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci katıldı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kocasinan ilçesine yapılacak olan 24 derslikli ilkokul ile Talas ilçesine yapılacak olan 32 derslikli ilkokulunun yapına ilişkin protokolü imzaladı.
Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine Vali Şehmus Günaydın’ın yanı sıra Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci katıldı. Vali Günaydın protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, eğitim kalitesinin daha ileri noktalara taşınması için yeni binalara ihtiyaç olduğunun altını çizerek, yapılacak bu iki yeni okul ile birlikte tekli eğitime geçiş noktasında da bir adım daha atmış olduklarını belirtti. Vali Günaydın, “Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerimiz eğitim işlerinde imkânlarını sonuna kadar kullanıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca ilimize yapılan bu tür yatırımlarda desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Günaydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ilçelere yapılacak olan okulların yapımına ilişkin protokolü imzaladılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğum gününde hayatını kaybeden Alaçiçek, gözyaşları arasında toprağa verildi

Doğum gününde hayatını kaybeden Alaçiçek, gözyaşları arasında toprağa verildi

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Hat 700 Gölcük-Osmangazi Köprüsü-Gebze hattında sefere başlıyor

Hat 700 Gölcük-Osmangazi Köprüsü-Gebze hattında sefere başlıyor

Büyükçekmece’deki tarihi Rum evleri sosyal yaşam merkezine dönüşecek

Büyükçekmece’deki tarihi Rum evleri sosyal yaşam merkezine dönüşecek

Saruhanlı’nın en gözde meydanı yenilendi

Saruhanlı’nın en gözde meydanı yenilendi

Geçici hayvan bakımevinin en sevimli misafirleri

Geçici hayvan bakımevinin en sevimli misafirleri

Kayseri Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:19
Sabah
05:10
Öğle
12:47
İkindi
16:42
Akşam
20:14
Yatsı
21:56

Kayseri Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şahin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İpek Birer Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Emek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gültepe Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.