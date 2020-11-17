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Kayseri’ye tam not

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.11.2020 16:24 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Kayseri’de başarılı bir şekilde yürütülüyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Şube Müdürü Serkan Kömür, Olimpik Yüzme Havuzunda yaptığı denetimlere Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Melikgazi İlçe Müdürü Atalay Yaman eşlik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Kayseri’de başarılı bir şekilde yürütülüyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Şube Müdürü Serkan Kömür, Olimpik Yüzme Havuzunda yaptığı denetimlere Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Melikgazi İlçe Müdürü Atalay Yaman eşlik etti. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında eğitim gören gençlerle sohbet eden Serkan Kömür, antrenörlerden bilgi aldı.
Pandemi ve havuzun tadilatta olmasına rağmen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesinin Kayseri’de çok başarılı oranlarda olduğunu belirten Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Kayseri’nin 50.000 hedefinin olduğunu, bu sayının yakın zamanda tamamlanacağını, bu hedefin üstüne çıkılacağını belirtti.
İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı denetimler sonrasında Serkan Kömür’ü makamında misafir ederek, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesiyle ilgili istişarelerde bulundu.

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