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Kayseri'yi gezmeye gelen Danimarkalı genç kadın Müslüman oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.05.2020 15:44 | Son Güncelleme

Kayseri'yi gezmeye gelen Danimarkalı genç kadın Müslüman oldu

KAYSERİ (AA) - Danimarka vatandaşı 22 yaşındaki Malene Jorgensen, İslamiyet'i seçerek "Zehra" adını aldı.

Jorgensen, ülkesinden bir süre önce çalışmak için turizm merkezi Alanya'ya geldi. İş arkadaşı Mustafa Apılı ile bir süre önce Kayseri'ye gezmeye gelen Jorgensen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle dönemedi.

Burada Kayserili olan iş arkadaşı Apılı'nın ailesiyle tanışan Jorgensen, ramazan ayının manevi atmosferinden etkilenerek Müslüman olmak istediğini söyledi.

İl Müftülüğüne başvuran Jorgensen, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve "Zehra" adını aldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Şahin Güven, İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgi verdi ve dua okudu.

Güven'in ihtida belgesi verdiği kadına, İngilizce Kur'an-ı Kerim ve peygamberlerin hayatını anlatan kitap hediye edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka vatandaşı Malene Jorgensen İslamiyet Kayseri

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Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
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Melikgazi
Kardelen Çapa Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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Kocasinan
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Kocasinan
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