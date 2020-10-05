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Kaysermall Outlet talihlisi otomobilini teslim aldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.10.2020 16:52 | Son Güncelleme

Kaysermall Outlet AVM tarafından düzenlenen kampanyaya katılan ve çekilişle otomobil sahibi olan aileye, Kaysermall AVM Müdür Yardımcısı Gülçin Avcı tarafından anahtar teslimi gerçekleşti.Düzenlenen kampanya hakkında bilgiler veren Kaysermall AVM Müdür Yardımcısı Gülçin Avcı, “Kampanyamız 31 Ocak 2020 Tarihinde başlamış olup 1 Eylül 2020 tarihine kadar siz değerli müşterilerimizin katılımıyla toplamda 11 bin 580 katılımcı sayısına, 108 bin 625 adet katılım hakkına ulaştı.

Kaysermall Outlet AVM tarafından düzenlenen kampanyaya katılan ve çekilişle otomobil sahibi olan aileye, Kaysermall AVM Müdür Yardımcısı Gülçin Avcı tarafından anahtar teslimi gerçekleşti.
Düzenlenen kampanya hakkında bilgiler veren Kaysermall AVM Müdür Yardımcısı Gülçin Avcı, “Kampanyamız 31 Ocak 2020 Tarihinde başlamış olup 1 Eylül 2020 tarihine kadar siz değerli müşterilerimizin katılımıyla toplamda 11 bin 580 katılımcı sayısına, 108 bin 625 adet katılım hakkına ulaştı. Bugün Fiat Egea marka aracımızı talihlimize teslim edeceğiz” dedi. Kaysermall Outlet’te indirim ve kampanyaların devam edeceğini ileten Gülçin Avcı, Kaysermall ailesi olarak katılan herkese teşekkür etti.
12 Eylül 2020 tarihinde noter ve halka açık olarak gerçekleşen çekilişte Fiat Egea marka otomobilin sahibi 0001755 kupon numaralı Seval Tutu oldu. Otomobil sahibi olan şanslı müşteri Seval Tutu ise, “Çekilişe katılmam bebeğimin şansı oldu. Buradan alış veriş yapmıştım ve 2 çekiliş hakkım vardı. Onun da bir tanesine araba bize çıktı. Heyecanlı ve şaşkınız. Hiç beklemiyorduk böyle şeyler bize hiç denk gelmediği için. Arabayla ne yapacağımıza karar veremedik ama tatile gitmeyi düşünüyoruz. Kimse bize çıkmaz demesin. Şans bu neticede dönebiliyor da çıkabiliyor da” dedi.
Konuşmaların ardından hediyeyi kazanan aileye otomobilin anahtarı Gülçin Avcı tarafından teslim edildi.

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Melikgazi
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