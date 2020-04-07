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Kayısı ağaçları renk cümbüşü yaşatıyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 07.04.2020 15:37 | Son Güncelleme

Kayısı üretiminde Erzincan’da önemli bir yere sahip olan Üzümlü ilçesinde kaysı ağaçları çiçek açmasıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.İklimi ve coğrafi konumu nedeniyle 6 bin dekarda yıllık yaklaşık 10 bin ton kayısı üretiminin yapıldığı Erzincan’da çiçek açan kayısı ağaçları rengarenk görüntüleri ile dikkat çekiyor.Kart postal gibi görüntüler oluşturan ağaçlar kayısı meyvesine dönüşerek dünyanın dört bir yanına yolculuğa çıkıyor.Erzincan’da her yıl Mart ayının sonu, Nisan ayı başlarından itibaren kayısı ağaçları çiçek açmaya başlıyor.

Kayısı üretiminde Erzincan’da önemli bir yere sahip olan Üzümlü ilçesinde kaysı ağaçları çiçek açmasıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.
İklimi ve coğrafi konumu nedeniyle 6 bin dekarda yıllık yaklaşık 10 bin ton kayısı üretiminin yapıldığı Erzincan’da çiçek açan kayısı ağaçları rengarenk görüntüleri ile dikkat çekiyor.
Kart postal gibi görüntüler oluşturan ağaçlar kayısı meyvesine dönüşerek dünyanın dört bir yanına yolculuğa çıkıyor.
Erzincan’da her yıl Mart ayının sonu, Nisan ayı başlarından itibaren kayısı ağaçları çiçek açmaya başlıyor. Binlerce kayısı ağacının çiçek açması ise muazzam görüntüler ortaya çıkartıyor. Türkiye’de yaklaşık 17 milyon kayısı ağacı bulunurken bunun yaklaşık olarak 380 bini ise Erzincan’da bulunuyor.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:07
Akşam
18:59
Yatsı
20:20

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Ferıt Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
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