KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den "Üretmeye devam edeceğiz" mesajı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yeni normalde tedbiri elden bırakmadan yaşamaya ve üretmeye devam edileceğini bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, KAYSO'nun haziran ayı olağan meclis toplantısı, meclis üyelerinin katılımı ile maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak KAYSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Burada konuşan Büyüksimitci, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ardından geçilen yeni normalde birçok sektörde toparlanma yaşandığını ve ekonominin çarklarının yeniden dönmeye başladığını belirtti.

Salgının etkisinin bir süre daha devam edeceğinin gözlendiğini aktaran Büyüksimitci, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına hem özel hayatımızda hem de işletmelerimizde dikkat etmemiz gerekiyor. Tedbiri elden bırakmadan yeni normalle yaşamaya ve üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyüksimitci, bu süreçte üyelerinin sorunlarını en kısa sürede çözmeye çalıştıklarını, kısa çalışma ödeneği ve banka kredileri gibi birçok konuyu birebir takip ettiklerini belirterek, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlara ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.