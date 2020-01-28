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KAYSO ve KTO ortaklığında verimlilik koordinasyon ofisi kuruluyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.01.2020 14:04 | Son Güncelleme

Kayseri’de firmaların rekabet güçlerini artırmak için Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO), Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) işbirliğinde geliştirilen ’Verimlilik Koordinasyon Ofisi’ güdümlü proje sözleşmesi; KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KTO Başkanı ve Ajans Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülsoy’un katıldığı törende imzalandı.Proje ile sanayicilerin üretim süreçlerini gözden geçirmeleri, yalın sürekli iyileştirme modeline göre dönüşümlerini sağlamalarının yolu açılacak.

KAYSO ve KTO ortaklığında verimlilik koordinasyon ofisi kuruluyor

Kayseri’de firmaların rekabet güçlerini artırmak için Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO), Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) işbirliğinde geliştirilen ’Verimlilik Koordinasyon Ofisi’ güdümlü proje sözleşmesi; KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KTO Başkanı ve Ajans Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülsoy’un katıldığı törende imzalandı.
Proje ile sanayicilerin üretim süreçlerini gözden geçirmeleri, yalın sürekli iyileştirme modeline göre dönüşümlerini sağlamalarının yolu açılacak. Diğer taraftan, kurulacak verimlilik koordinasyon ofisinin çalışanları projenin tamamlanmasından sonraki süreçte de yalın danışmanlık hizmeti vermeye devam edecekler. Proje imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’de yalın imalat kültürünün daha fazla gelişmesi ve sürdürülebilirliğini sağlamak maksadıyla firmalara eğitim ve doğrudan uygulamalı danışmanlık faaliyetleri için Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan güdümlü proje desteği alındığını ve proje toplam bedelinin 3,5 milyon TL olacağını söyledi. Başkan Büyüksimitci, proje ile Kayseri’nin öncü sektörlerinin destekleneceğini belirterek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ORAN tarafından değerlendirilen ve destek almaya hak kazanan projede, Kayseri’de ağırlıklı olarak faaliyet gösteren mobilya, elektrikli ev aletleri, fabrikasyon metal ürünleri ve makine imalatçıları hedef sektörler olarak seçildi. Proje kapsamında 50 firmada yapılacak yalın dönüşüm çalışmaları ile firmalarda seçilen alanlarda yüzde 25 verimlilik artışı hedeflenmektedir” dedi.
Projeyi değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise, “Öncelikle, üyelerimizin işlerinde verimliliği artırmak amacıyla imzaladığımız, ’Verimlilik Koordinasyon Ofisi’ projesinin hayırlı olmasını diliyorum. Bugün itibariyle imzaladığımız sözleşme sonrası, en yakın tarihte uygulamaya başlanılarak üyelerimize danışmanlık hizmeti verilecektir. Bilindiği üzere günümüz dünyasında maliyet önemli bir konu. Bu kapsamda firmaların maliyetlerinin düşürülerek verimliliklerinin arttırılmasının hedeflendiği bu projeyle, üyelerimiz ekonomiye ciddi katkılar sağlayacaktır. Üyelerimizin menfaatine olan her şey şehrimizin ve ülkemizin menfaatinedir düşüncesinden hareketle, varlık sebebimiz olan üyelerimizin işini kolaylaştırmak, rekabet edebilirliklerini artırmak amacıyla yapılacak her türlü çalışmada yer almaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda hayata geçirilen ve Toplamda 3,5 milyon bütçe ayrılan, ORAN Kalkınma Ajansı’nın da 2,6 milyon destek vereceği bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYSO ve KTO ortaklığında verimlilik koordinasyon ofisi kuruluyor

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Melikgazi
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
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Bakkaloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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Kocasinan
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