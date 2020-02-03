YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. KAYSO’da Şirketlere Yönelik Finansal Risk Yönetimi ve Uygulamaları Konulu Seminer

KAYSO’da Şirketlere Yönelik Finansal Risk Yönetimi ve Uygulamaları Konulu Seminer

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.02.2020 12:23 | Son Güncelleme

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile DNG Danışmanlık işbirliğinde ’Küresel Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi ve Mali Piyasalarına Yönelik Stratejik Bir Bakış’ ve ’Şirketlere Yönelik Finansal Risk Yönetimi ve Uygulamaları’ konulu seminer düzenlendi.KAYSO Konferans Salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, son yıllarda döviz kurlarında, faiz oranlarında ve menkul kıymetlerdeki dalgalanmaların işletmeleri doğrudan etkilediğini belirterek, firmaların dış kaynaklı nedenlerden ortaya çıkan bu tür faktörlerden dolayı bir takım finansal risklerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

KAYSO’da Şirketlere Yönelik Finansal Risk Yönetimi ve Uygulamaları Konulu Seminer

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile DNG Danışmanlık işbirliğinde ’Küresel Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi ve Mali Piyasalarına Yönelik Stratejik Bir Bakış’ ve ’Şirketlere Yönelik Finansal Risk Yönetimi ve Uygulamaları’ konulu seminer düzenlendi.
KAYSO Konferans Salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, son yıllarda döviz kurlarında, faiz oranlarında ve menkul kıymetlerdeki dalgalanmaların işletmeleri doğrudan etkilediğini belirterek, firmaların dış kaynaklı nedenlerden ortaya çıkan bu tür faktörlerden dolayı bir takım finansal risklerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Firmaların maruz kaldıkları finansal riskleri, döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski ve likidite riski olarak sıralayan Doğan, “Geçmişte, işletme dışı faktörlerden kaynaklanan bu hareketlerin şirket yönetiminin kontrolünde olmadığı düşünülürdü. Günümüzde ise işletme yönetiminin bu riskleri tanımlaması ve çeşitli araçlar ve yöntemlerle bunları yönetebilmesi mümkün hale gelmiştir. Aslında günümüzde sıkıntıların doğru bir finans yönetimi ile aşılabildiğini gördük” dedi.
Son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde finansal risk yönetim araçları olarak türev ürünlerin kullanımının arttığına dikkat çeken Doğan, ülkemizde ise bu alandaki düzenlemeler ve uygulamaların son yıllarda hız kazandığı söyledi. Tüm bu konular hakkında bilgilendirme seminerinin firmalara faydalı olacağını düşündüklerini belirterek, bundan sonrada KAYSO üyelerine yönelik güncel konular hakkında çeşitli eğitim ve seminerler düzenlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Daha sonra kürsüye gelen DNG Danışmanlık ekonomistlerinden Fatih Keresteci sunum eşliğinde katılımcılara bilgiler verdi. Şirketlerin finansal dalgalanmalara karşı hazır hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Keresteci, “Şirketlerimizi olası bir finansal dalgalanmaya karşı hazırlayabilirsek, orta ve uzun vadede dünyadaki yaşanan ekonomik krizlere karşı firmalarımızı daha korunaklı hale getirebiliriz” dedi.
Dünyadaki ve Türkiye’de ki ekonomik gelişmeler hakkında detaylı bilgiler veren Keresteci, tüm bu gelişmeler doğrultusunda şirketlerin alması gereken önlemleri sunum eşliğinde katılımcılar aktardı. Soru cevap kısmının ardından toplantı sona erdi.

KAYSO’da Şirketlere Yönelik Finansal Risk Yönetimi ve Uygulamaları Konulu Seminer

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

Düzce'de şüpheli ölüm

Düzce'de şüpheli ölüm

EMITT’e Balıkesir rüzgarı esti

EMITT’e Balıkesir rüzgarı esti

15 Temmuz şehidinin kabri Bandırma’ya taşındı

15 Temmuz şehidinin kabri Bandırma’ya taşındı

Kayseri Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:36
Öğle
12:57
İkindi
15:43
Akşam
18:08
Yatsı
19:26

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gölgeli Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Mesut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Kayserispor eski yöneticisi Akarsu’nun acı günü

Kayserispor eski yöneticisi Akarsu’nun acı günü

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.