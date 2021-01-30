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KAYSO’dan TOBB Türkiye 100’e giren firmalara plaket

30.01.2021 14:07 | Son Güncelleme:
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Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasında yer alan üyelerine plaket takdim etti.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB ETÜ’nün katkılarıyla belirlenen Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi açıklandı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasında yer alan üyelerine plaket takdim etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB ETÜ’nün katkılarıyla belirlenen Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi açıklandı. Kayseri’den Vilinze Mobilya, Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve Form Demir ve Çelik Endüstrisi İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. TOBB Türkiye’ye 100 listesinde yer alan firmalar oldu.
Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasında yer alan 3 KAYSO üyesi firmaya, Kayseri ekonomisine ve marka değerine katkılarından dolayı KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci tarafından plaket takdim edildi.
Plaket töreninde konuşan KAYSO Başkanı Büyüksimitci, “Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde TOBB, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliğinde 2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına göre Türkiye’de en hızlı büyüyen ilk 100 şirket açıklanmıştı. Bu listede Odamız üyesi üç güzide firmamız yer aldı. Kendileri ile gurur duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu listelerde daha fazla üyemizi görürüz. Şehrimiz ekonomisine ve marka değerine yaptıkları katkılardan dolayı bu firmalarımızın yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Kayseri Firmalarını daha iyi yerde göreceklerini söyleyen Başkan Büyüksimitci, “İnşallah Odamızda yürüttüğümüz gerek Kayseri Model Fabrika gerekse Verimlilik Koordinasyon Ofisi projelerimizle firmalarımızın verimliliklerini daha da artırarak üyelerimizi çok daha iyi yerlerde göreceğimize inanıyorum. Ben bu vesile ile bölgemizin ve ülkemizin zenginleşmesine katkı veren üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan, tüm firmalarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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