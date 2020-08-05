Kayyumun eşiğinden Avrupa kupalarına

Tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında mücadele edecek olmanın heyecanını yaşayan Alanyaspor'da kazanılan başarı, takımı destekleyen ve gönül veren herkesi mutlu etti.

Dört sezondur Süper Lig'de yer alan Aytemiz Alanyaspor , Avrupa kupalarına katılma parolasıyla başladığı 2019-2020 sezonunu 5. sırada tamamladı. Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarına katılma hakkını elde eden Akdeniz temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da ilk kez final oynadı.

- "Dünyanın en zor işi kulüp yönetmektir"

Alanyaspor'un tarihi başarılarında kulübün başında bulunan Hasan Çavuşoğlu, AA muhabirine, turuncu-yeşilli camiaya hiçbir beklentileri olmadan gönül verdiklerini söyledi.

Kulüp yöneticiliğinin dünyanın en zor işi olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Küçüklüğümüzde babam işçilerin başına bırakırdı. İşçilerin suyunu dağıtırdım. Akşamları da çift sürerdik. Buna rağmen her akşam babamızdan fırça yerdik. 'İşi iyi yaptın' demezdi. Babam iş disiplini nedeniyle yüz vermezdi. Hep, 'Dünyanın en zor işi adam çalıştırmak, işçi çalıştırmaktır.' derdi. Ama şimdi bu fikrim değişti. Alanyaspor'da 9 yılı bitirdik ve 'Dünyanın en zor işi kulüp yönetmektir.' diyorum."

Zorlu süreçlerden geçtiklerine değinen Çavuşoğlu, hep beraber çalışarak bugünlere geldiklerini dile getirdi.

- "Oturduğum koltuktan klimaya kadar icra vardı"

Çavuşoğlu, bugün gelinen noktanın püf noktasının ekip çalışması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu noktaya 9 yıldır aynı yöneticilerle geldik. 1. Lig'e çok zor şartlar altında geldik. Aylarca Alanyaspor'a başkan arandığını herkes biliyor. Kimse olmak istemedi, yanından bile geçmek istemedi. O dönem de zor şartlar vardı. Kulübün hali içler acısıydı. Oturduğum koltuktan klimaya kadar icra vardı. 100 küsur icra dosyası olan Alanyaspor'a geldim ama çok şükür bu şehrin dinamikleri çok destek verdi. Manevi destek bir süre sonra paranın da üstüne çıktı. 'Bu işi siz yaparsınız, altından kalkarsınız' demeleri çok önemliydi. Transfer yasağı vardı, onu kaldırmak için hep beraber çalıştık. Herkes katkı sağladı ve böylece birlik, beraberliği sağladık. Dokuz yıldır da bu birlik ve beraberliği bozmadık. Sonucunda da buraya kadar geldik."