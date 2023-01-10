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Kaz Dağları'nda çıkan örtü yangınına ekiplerce müdahale ediliyor

10.01.2023 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaz Dağları'nın Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında çıkan örtü yangını ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaz Dağları'nda çıkan örtü yangınına ekiplerce müdahale ediliyor

Bayramiç'in Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için durum yetkililere bildirildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personelin yanı sıra çevre belediyeler ile çeşitli kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Kaz Dağları'nın Bayramiç ilçesi sınırlarındaki yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.

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Kaz Dağları'nda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyorKaz Dağları'nda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
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yangın Çanakkale Bayramiç Kaz Dağları

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