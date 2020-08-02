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Kaz Gölü'nde bayram yoğunluğu

TOKAT HABERLERİ  | 02.08.2020 13:20 | Son Güncelleme

Tokat'ta kuşların göç yolu üzerindeki Kaz Gölü'nü bayramın ikinci günü 1800 kişi ziyaret etti

Tokat'ın Pazar ilçesinde, kuşların göç yolunda bulunması nedeniyle önem taşıyan Kaz Gölü'nü Kurban Bayramı'nın ikinci günü 1800 kişi gezdi.

Pazar ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki 11 bin 700 dekar alanı kaplayan ve Bakanlar Kurulu kararıyla 2006 yılında "Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edilen Kaz Gölü'nde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

İki gözetleme kulesinin bulunduğu, büyük bölümü sazlıklarla kaplı olan ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan doğal alanı, Kurban Bayramı'nın ikinci günü 1800 kişi ziyaret etti. Gölü gezen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden bir ekibin 2009-2010 yıllarında yaptığı çalışmada 110 yerli kuşun barındığı tespit edilen gölde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl başlatılan yeni sulak alanların açılması ve gölün rehabilitasyonu çalışması devam ediyor.

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