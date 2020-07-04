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Kaza kurşunuyla yaşamını yitiren astsubay toprağa verildi

MERSİN HABERLERİ  | 04.07.2020 15:25 | Son Güncelleme

Kaza kurşunuyla yaşamını yitiren astsubay toprağa verildi

MERSİN (AA) - Balıkesir'de, başka birine yönelik silahlı saldırı sırasında göğsüne isabet eden mermi nedeniyle hayatını kaybeden astsubay, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade astsubay Arif Ozan Güven (26) için Tarsus Şehir Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Törene anne İlknur, baba Sinan Güven ve yakınlarının yanı sıra Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Erbir, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Esirgemez de katıldı.

Cenaze sırasında tabuta sarılarak gözyaşı döken acılı aileyi Kaymakam Otcu teskin etti.

Törenin ardından Güven'in cenazesi defnedildi.

- Olay

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, başka birine yönelik silahlı saldırı sırasında göğsüne mermi isabet eden Güven, tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.

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