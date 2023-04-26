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  4. Kaza sonrası darp edildiği iddia edilen şahıs hayatını kaybetti: 1 tutuklama

Kaza sonrası darp edildiği iddia edilen şahıs hayatını kaybetti: 1 tutuklama

26.04.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Tarsus ilçesinde kaza sonrasında darp edildiği iddia edilen 23 yaşındaki şahıs, hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Olay, iki gün önce ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. 23 yaşındaki Veysel Kaya, 11 aylık çocuğuna bez almak için motosikletiyle seyir halindeyken K.E.’ye (21) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kaya ile K.E. yola savruldu. Kazadan sonra hemen kalkan Kaya, K.E.’nin yardımına koştu. İddiaya göre, yardım ettiği sırada K.E.’nin yakınları Kaya’yı darp etti. Ağır yaralı olarak Tarsus’ta özel bir hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk babası olan inşaat ustası Veysel Kaya gözyaşları arasında toprağa verilirken, olayla ilgili bir kişinin tutuklandığı öğrenildi.

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