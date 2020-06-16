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Kaza yapan otomobil evin bahçesine düştü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.06.2020 10:12 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak bir evin bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.Kaza, Tavşanlı İlçesi Yeni Mahalle Ekrem Ödemiş Caddesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Subaşı Mahallesi istikametinden şehir merkezi yönüne gitmekte olan Tuğba D.

Kaza yapan otomobil evin bahçesine düştü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak bir evin bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Kaza, Tavşanlı İlçesi Yeni Mahalle Ekrem Ödemiş Caddesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Subaşı Mahallesi istikametinden şehir merkezi yönüne gitmekte olan Tuğba D. yönetimindeki 11 AAJ 170 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bir evin bahçesine düştü.Kazada, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

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