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Kaza yapan otomobil yandı: 1 yaralı

ÇORUM HABERLERİ  | 23.05.2020 11:55 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazanın ardından yanmaya başlayan araçtaki sürücü yaralandı.
Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 8. kilometresi Çiftlik Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Emre Gül yönetimindeki 60 HV 228 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kaza yapan otomobil biranda alev alırken, yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla yaralı sürücü otomobilden çıkarılırdı. Sürücü, kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yanan otomobil ise Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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