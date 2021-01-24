YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kaza yapınca mahsur kalan aracı belediyesi ekipleri kurtardı

Kaza yapınca mahsur kalan aracı belediyesi ekipleri kurtardı

24.01.2021 14:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da yayla yolunda araçları şarampole yuvarlanan 2 kişi, Mamak Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Eskibayındır Mahallesi’nde Hamza Alp ve Tevfik Karaaslan isimli vatandaşlar, hayvanlarını yemlemek için yaylaya çıktı.

Ankara’da yayla yolunda araçları şarampole yuvarlanan 2 kişi, Mamak Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Eskibayındır Mahallesi’nde Hamza Alp ve Tevfik Karaaslan isimli vatandaşlar, hayvanlarını yemlemek için yaylaya çıktı. Hamza Alp’in kullandığı otomobil, Alp’in direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle 200 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Otomobilden atlayarak kurtulan vatandaşlar, Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Belediye ekiplerinin yolu açmasının ardından çok fazla hasarı bulunmayan araç, ekiplerin 5 saatlik yoğun uğraşları ile mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

"Devletimin gölgesi yeter"
Mahsur kaldıkları yerden kurtarılan vatandaşlar, yardımlarına yetişen Mamak Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Devletin gölgesini ve sıcaklığını her yerde hissettiklerini belirten Hamza Alp, “Devletin gölgesinin, sıcaklığının yanımda olduğunu hissediyorum. Devletin yanımda olduğunu hissediyorum. Yayla yoluna hayvanlarımızı yemlemek için çıktık. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Aracımız 200 metre yükseklikten kaymaya başladı. Araçtan bir şekilde atlama fırsatı bulduk, kurtulduk. Ama aracımız aşağıda mahsur kaldı. Allah devletimize zeval vermesin. Bize yol oldular. Bizi kurtardılar. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilirProf. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar
1/

Ankara Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
06:30
Sabah
07:57
Öğle
13:06
İkindi
15:41
Akşam
18:05
Yatsı
19:26

Ankara Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazar

Birsu Eczanesi
Cankaya
Bulvar Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Park Eczanesi
Cankaya
Elif Ulutaş Eczanesi
Cankaya
Günal Eczanesi
Cankaya
Hazan Eczanesi
Cankaya
Karaca Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

Gazeteci yazar Uğur Mumcu ölümünün 28. yılında anıldı

Gazeteci yazar Uğur Mumcu ölümünün 28. yılında anıldı

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz'dan, "yeme içme sektöründe normalleşme için erken" uyarısı:

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz'dan, "yeme içme sektöründe normalleşme için erken" uyarısı:

Sokak hayvanlarının sıcak yuvası

Sokak hayvanlarının sıcak yuvası

Mamak sokaklarında müzik resitali

Mamak sokaklarında müzik resitali

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ depreminde hayatını kaybedenleri andı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ depreminde hayatını kaybedenleri andı

Ankara-Sivas YHT hattının performans testleri yarın başlıyor

Ankara-Sivas YHT hattının performans testleri yarın başlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.