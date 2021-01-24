Kaza yapınca mahsur kalan aracı belediyesi ekipleri kurtardı

Ankara’da yayla yolunda araçları şarampole yuvarlanan 2 kişi, Mamak Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Eskibayındır Mahallesi’nde Hamza Alp ve Tevfik Karaaslan isimli vatandaşlar, hayvanlarını yemlemek için yaylaya çıktı. Hamza Alp’in kullandığı otomobil, Alp’in direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle 200 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Otomobilden atlayarak kurtulan vatandaşlar, Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Belediye ekiplerinin yolu açmasının ardından çok fazla hasarı bulunmayan araç, ekiplerin 5 saatlik yoğun uğraşları ile mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

"Devletimin gölgesi yeter"

Mahsur kaldıkları yerden kurtarılan vatandaşlar, yardımlarına yetişen Mamak Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Devletin gölgesini ve sıcaklığını her yerde hissettiklerini belirten Hamza Alp, “Devletin gölgesinin, sıcaklığının yanımda olduğunu hissediyorum. Devletin yanımda olduğunu hissediyorum. Yayla yoluna hayvanlarımızı yemlemek için çıktık. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Aracımız 200 metre yükseklikten kaymaya başladı. Araçtan bir şekilde atlama fırsatı bulduk, kurtulduk. Ama aracımız aşağıda mahsur kaldı. Allah devletimize zeval vermesin. Bize yol oldular. Bizi kurtardılar. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

